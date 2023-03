Kun Agüero sufre arritmia cardíaca en streaming en vivo

Sergio 'Kun' Agüero dio un susto a todos sus seguidores en Twitch, pues en plena transmisión en vivo que compartía con el famoso streamer español, Ibai Llanos, dijo estar sintiendo una 'mini' arritmia.

Kun e Ibai charlaban cuando de pronto el exfutbolista guardó silencio y se tomó el pecho, por lo que Ibai reaccionó inmediatamente y preguntó: "¿Qué pasa, tío?".

En ese momento el argentino respondió: "Creo que me agarró una mini-arritmia", a lo que el streamer contestó: "¿Quieres que nos vayamos al médico?"​. "No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal", dijo el Kun para tranquilizar la situación.

Más tarde, el propio Sergio Agüero subió un video a Twitter donde aclaró que se encuentra bien después de que muchos seguidores le escribieran preguntando por su estado de salud

Cabe recordar que Agüero tuvo que retirarse del futbol debido a una arritmia cardíaca que sufrió en 2021 cuando jugaba para el Barcelona. Desde ese momento, se ha dedicado al mundo del streaming y recientemente tuvo participación en la Kings League.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE RANDY AROZARENA LANZA SU NUEVA COLECCIÓN DE PLAYERAS DEL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL