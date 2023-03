Mane de la Parra revela que extécnico le pedía dinero para debutar en Primera A

El cantante Mane de la Parra compartió un hecho muy penoso que le sucedió en su época de adolescente cuando planeaba ser futbolista profesional.

Mane confesó en una entrevista en el canal de youtube de Isabel Lascuráin, cantante del grupo Pandora, su experiencia dentro del balompié en las Fuerzas Básicas.

El artista explicó que le dijeron que "te queremos debutar en Primera A, queremos registrarte en Primera A, me pagan un sueldo y todo estaba muy bien, hasta que me tope con el director técnico de primavera, del equipo azulgrana, del Atlante, me dice '¿cuánto me vas a dar?' y yo dije '¿cuánto te voy a dar, de qué?'".

Sumado a esto, Mane siguió su relato afirmando que todos los jugadores le tuvieron que dar una lana a dicho personaje, del cual Mane afirmó que fue un exfutbolista, y compartió incluso una historia en dónde habló con uno de sus compañeros que dijo que él le daba el 70 por ciento de su salario.

Y así la historia de Mane de la Parra (cantautor) contando su experiencia en 1era A con un D.T del Atlante ... Cuantas historias como estas no habrá?

Así como quieren que surgan más futbolistas? Bendita #LigaMX #FMF y sus secuaces pic.twitter.com/LmKTo4sdfQ — Fer Salinas Cruz (@FerSalinasCruz) March 30, 2023

¿QUIÉN ES MANE DE LA PARRA?

Mane de la Parra es un cantante, actor y compositor mexicano nacido el 23 de diciembre de 1982 en la Ciudad de México. Se dio a conocer como actor en la telenovela "Cuidado con el Ángel" en 2008, y posteriormente ha participado en otras producciones televisivas y teatrales. También ha incursionado en el mundo de la música, lanzando varios discos y sencillos.

Algunas de sus canciones más populares incluyen "Como Soy", "No Te Olvido", "Es Mentira" y "La Fórmula". Además de su carrera artística, Mane de la Parra también es reconocido por su labor filantrópica, trabajando en proyectos para ayudar a personas necesitadas en México y otros países.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - BURAK LLAMA 'MEDIOCRES' A JUGADORES DE LA SELECCIÓN MEXICANA