Majo González 'explota' por caso Scarlett Camberos: 'Si eso le pasa a Henry, paran la Liga MX'

En entrevista exclusiva para Marca MX, la narradora de los partidos de UEFA Champions League para TNT Sports fue cuestionada en torno al tema del acoso cibernético del que ha sido presa la ex jugadora de las Águilas del América en la Liga MX Femenil, Scarlett Camberos. La pregunta fue en torno a que mencionara las diferencias hipotéticas que hubieran ocurrido si la víctima de ese acoso hubiera sido el capitán del equipo varonil, Henry Martín.

La Situación con Scarlett Camberos

"El escándalo hubiera sido mayor, se para la liga, así de simple", dijo Majo. "Yo creo que la diferencia tiene que ver con la importancia que le dan a una y otra (liga femenil y varonil). Todavía existe el sentimiento de 'les permitimos jugar futbol a las mujeres, les permitimos tener una liga, entonces si las están acosando pues es a lo que se atienen'".

"Si hubiera sucedido con el capitán del Club América yo te firmo que la liga se hubiese detenido para realizar investigaciones y que esta persona estuviera en la cárcel, no en arresto domiciliario durante 36 horas", agregó la ex relatora en Sky Sports.

El insulto de Rafa Puente a Adriana Maldonado

La narradora, que también será parte del grupo de panelistas en el programa Tercer Grado Deportivo de Televisa a partir del próximo 10 de abril, también nos compartió su opinión con respecto al escándalo que se generó porque al aire Rafael Puente Suárez llamó estúpida a la reportera de ESPN, Adriana Maldonado, tras enunciar razones del fracaso de su hijo al mando de los Pumas de la UNAM.

"Lo que yo no comprendo de aquellos que los tienen sentado en la mesa (a Rafael Puente) y se va a hablar un tema en donde existe conflicto de intereses, quien no debería estar en esa mesa es aquel involucrado en el conflicto de interés, no la persona que está realizando un trabajo, leyendo números, estadísticas, datos duros y diciendo (que) ha ganado un partido en los últimos 30", comentó González. "Entonces claro, el papá se va a enojar, se va a molestar, porque no lo puedes controlar".

¿Hay problemas entre Majo González y Marion Reimers?

"Nos llevamos muy bien, somos un grupo pequeño de un canal que está buscando crecer, entre nosotros la pasamos muy bien", sentenció Majo. "Si somos siete personas y nos lleváramos mal yo creo que sinceramente es un proyecto que no existiría".

