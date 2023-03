Angel City FC oficializó fichaje de Scarlett Camberos que deja el América Femenil

Angel City FC anunció oficialmente el fichaje de Scarlett Camberos, quien dejó las filas del Club América Femenil después de sufrir acoso en las redes sociales. La futbolista ha firmado un contrato por dos años con el equipo estadounidense.

El fichaje se ha producido después de que ambas escuadras se enfrentaran el pasado 8 de marzo, y el Angel City FC confirmó que las negociaciones con el Club América Femenil se habían cerrado. Camberos lamentó la forma en la que se dio su salida del conjunto de Coapa, pero destacó las muestras de cariño que ha recibido.

En sus propias palabras, la futbolista mexicana expresó su deseo de que pronto cambien las cosas en México y se trabaje más para garantizar la seguridad de las mujeres. Este fichaje representa una gran oportunidad para Scarlett Camberos y una pérdida significativa para el Club América Femenil, que pierde a una jugadora destacada de su plantel.

“A los fans del Club América que diario me muestran su respeto y admiración, gracias por ser la fuerza que me ha guiado en los últimos meses. Sé que no tuvimos la despedida en cancha que me hubiera gustado, pero me llevo conmigo ese cariño que desde el principio me demostraron", fueron las palabras de despedida de Scarlett al cuador azulcrema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: JUGADORA DEL ATLAS SUFRIÓ APARATOSA LESIÓN Y LUEGO VOLVIÓ AL CAMPO