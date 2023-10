La cábala del “Burro” Van Rankin con Emilio Azcárraga, así viven el americanismo

Jorge “Burro” Van Rankin es tal vez el aficionado del América con más suerte, pues ha vivido los mejores y peores momentos del americanismo tan de cerca que incluso los comparte con Emilio Azcárraga, a quién llama amigo y jefe.

El “Burro” contó en entrevista exclusiva con RÉCORD que siempre es invitado al palco de Azcárraga en los partidos del América e incluso tienen una “cábala”. Van Rankin siempre va sentado detrás de Emilio, sin falla alguna.

Además, el “Burro” reveló cómo es vivir la pasión en los juegos a lado de él: “Cuando hay gol él se apasiona mucho, se enoja mucho, en los goles siempre hay abrazo, se para y aplaude, se clava mucho, más cuando es Liguilla, ahí no te quiero contar como se pone y yo peor”, explicó.

Y como buen aficionado azulcrema, Jorge Van Rankin confesó que vive el americanismo a flor de piel. Cuando pierden no tiene hambre o no come un día antes de una Final e incluso ha llorado por el equipo varias veces, siendo el campeonato de 2013 la ocasión que más lágrimas le ha dejado.

“Así se vive el americanismo, es como un estilo de vida. No he cambiado de equipo desde que tengo uso de razón”, mencionó para RÉCORD.

Vivir tan de cerca el americanismo le ha dejado grandes relaciones con el Club, jugadores y exjugadores. Cuauhtémoc Blanco, Enrique Borja, Carlos Reinoso, Memo Ochoa, Zague y Quiñones son algunos de los personajes del América con los que el “Burro” tiene una buena amistad. En especial la relación con Carlos Reinoso, pues pasó de verlo como “Santa Claus” a ser su “hermano del alma”.

Para el “Burro” ir al vestidor del América era como “Disneylandia”, y guarda sus mejores recuerdos de los campeonatos de 1970-71 y el de 2013 con figuras como Santillán y Benítez.

“Cuando tenía 6-7 años que le ganaron la Final al Toluca en el Estadio Azteca 1-0, Fernando Santillán me metió a la regadera con el trofeo. Yo estaba aterrado de los gritos y yo gritaba “¡papá, papá! Otra fue levantar la copa en 2013, tengo una foto hermosa besando de un lado al trofeo y Chucho Benítez, que en paz descanse, besándola del otro lado”, recordó.

