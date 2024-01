La curiosa reacción de una funcionaria al revisar el pasaporte de Cristiano Ronaldo

Ver a un jugador de futbol famoso no es algo que ocurra todos los días. Y toparse con uno de los mejores de todo el mundo en las últimas décadas debe ser una impresión tan grande que más de uno se quedaría de piedra al verlo de frente.

No fue el caso de una funcionaria a la que le tocó revisar el pasaporte de Cristiano Ronaldo. Aunque la mujer no se quedó pasmada, su reacción ha dado la vuelta al mundo virtual, ya que no pudo esconder su alegría de ver al histórico de la Selección de Portugal.

El video se subió hace un par de años, pero se ha hecho viral nuevamente, luego que usuarios de TikTok lo retomaron. En el mismo, se observa a la mujer recibir la documentación del futbolista y, al momento de devolvérselo, dedicarle una mirada de admiración de amor que ha provocado risas entre internautas.

Lo que está claro es que está funcionaria fue afortunada, ya que más de una persona desearía encontrarse con el exjugador de Manchester United y Real Madrid en su trabajo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS MEJORES MEMES TRAS EL FICHAJE DE CADE COWELL CON CHIVAS