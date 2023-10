Letrero en apoyo a Jenni Hermoso desata la violencia en partido del PSG

"Jenni, Kadi, on vous croit. #SeAcabo".

Pendant #PSGOL, les Dégos ont déployé une banderole en soutien à toutes les joueuses qui subissent sexisme et agressions par leurs encadrants. Et se sont fait malmener par le service d'ordre du Parc pic.twitter.com/ttM3gfsBfy

— Les Dégommeuses (@LesDegommeuses) October 1, 2023