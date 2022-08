Lewandowski le dedicó su primer gol con el Barcelona a su padre

Dedicación especial. Robert Lewandowski marcó sus primeros goles oficiales con el Barcelona este domingo en la victoria ante la Real Sociedad, y al final del partido declaró que fue especial porque se lo dedicó a su padre, Krzysztof, quien falleció cuando el polaco tenía 16 años.

“Estoy muy feliz, no solo por mis goles, por el triunfo. Son mis primeros goles en mi equipo nuevo y siempre el primero se lo dedico a mi padre, estoy seguro de que me ha visto desde el cielo. Estoy especialmente contento por la segunda parte, hemos jugado muy bien y me he divertido. Es para lo que vine al Barcelona”, dijo.

Fue al minuto 1 y al 68 que el ex del Bayern Múnich logró mandar el balón al fondo de la red, mismo que significó la primera victoria del Barcelona en LaLiga esta nueva temporada y fue un contundente 4-1.

Por otra parte, Robert compartió que Xavi Hernández lo felicitó doble, pues una fue por su cumpleaños y otra por sus primeros goles bajo los colores culés.

“Me ha felicitado por mi cumpleaños primero y por mis dos goles después del partido. Ha sido una gran noche, un gran cumpleaños. Estoy muy orgulloso de mis dos primeros goles con el Barcelona”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: JUAN ESCOBAR CASI ATROPELLA A PERRITO DURANTE LOS RECLAMOS EN LA NORIA