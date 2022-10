Lewis Hamilton: Piloto de Fórmula Uno visitó a los Denver Broncos

Durante el próximo fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

Y el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton ya se encuentra en territorio estadounidense y aprovechó para ser testigo del Monday Night Football de la NFL.

"Sir @LewisHamilton is in the house (Sir Lewis Hamilton está en la casa)!", redactó la cuenta de Twitter de los Denver Broncos, con una imagen del piloto británico.

El propio Hamilton estuvo presumiendo en sus redes sociales su estancia en el SoFi Stadium para el duelo entre los Broncos y Los Angeles Chargers.

Un clásico del Oeste de la Conferencia Americana que al cuarto cuarto estaba empatado a 13 puntos.

