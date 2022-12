Lionel Messi: Joven se niega a acompañar a su mamá al mercado y ella se encuentra al GOAT

Un joven se perdió el que fácilmente pudo ser el mejor momento de su vida y todo por no acompañar a su mamá al mercado, pues resulta que se negó a ir, la madre no insistió más y se fue sola a hacer sus mandados y nunca se imaginó que en el camino se encontraría a Lionel Messi.

El adolescente que se hace llamar Fela contó la historia que ya se hizo viral, además de enseñar las fotos de su mamá junto al Campeón del Mundo en Qatar 2022: “Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un trámite, no podía y terminó en la casa de Dios

Messi salió y les hizo una seña para que se acercaran, y bueno los confites pasaron, Lionel es lo más grande que hay”, señaló el adolescente quien respondió que se arrepiente dos mil de no haber acompañado a su madre, cuando le preguntaron del 1 al 10 cuánto se arrepentía en entrevista con Infobae.

Por su parte, la madre contó su experiencia en la casa del astro argentino: “Yo no quería entrar a la casa, mi novio (Tatín) entró y lo abrazó, lo besó. No te puedo explicar la calidez y la humildad de ellos, re tranquilos y amorosos. Fue un minuto eh. Yo no quería ni tocarlo, para no invadirlo. Lo único que dije fue: ‘¿hacemos una selfie?’.

Y Antonela, con toda su humildad, como que se corre porque pensó que la selfie era solo con Leo y yo le dije, ‘no Anto, ponte vos también’. Así que saqué la foto y les dije: ‘son lo mejor del mundo, son únicos, se merecen lo mejor, disculpen’”, contó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUJER SE TATÚA MAL EL NOMBRE DE DIBU MARTÍNEZ Y SE LO ARREGLA… PERO ¿QUEDÓ PEOR?