Lionel Messi: Playera autografiada será subastada en hospital de Argentina

Una playera autografiada por Lionel Messi va a ser subastada en un hospital de Argentina para un bien benéfico, en donde se buscan diversas mejores para los enfermos.

Celia Cuccitini, mamá de Lionel Messi, le habría hecho llegar la playera a Mirtha Legrand, presentadora de televisión que habría hecho llegar la prenda al hospital.

La subasta iniciará en dos mil 700 dólares (alrededor de 50 mil pesos mexicanos) y las ganancias irán al Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti.

"Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: 'Hola Mirtha, soy la mamá de Messi'. Y yo creí que me tomaban el pelo. 'Soy Celia', me dijo", fueron las palabras de Legrand en el programa Socios del Espectáculo.

Y sentenció que "La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel", en donde buscan mejores diversos departamentos como el proyecto de la residencia de madres, el área de terapia ocupacional y kinesiología, situación que esperan lograr con la playera autografiada.

