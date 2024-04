Llueven críticas y memes a ‘Checo’ Pérez por sorpresivo ‘cambio de look’

Sergio Pérez es sin lugar a dudad uno de los deportistas más queridos por la afición mexicana y semana a semana se puede ver a través de las redes sociales el apoyo que tiene en México el piloto de Red Bull, pero para mala suerte de ‘Checo’, esta vez fue objeto de burla.

Por medio de la red social X empezaron a circular imágenes de como se ve actualmente ‘Checo’ y su nuevo corte de pelo causó bastante revuelo, pues a pesar de que no se hizo un cambio de look radical, sus fans no aprobaron su nueva imagen.

En las fotos y videos se puede ver a Sergio Pérez sin la abundante ‘melena’ que sí tenía en el último GP de la F1, ahora luciendo un peinado más corto, que a criterio de algunos aficionados, lo hacía lucir de una mayor edad a la que en verdad tiene.

A raíz de estos las redes se empezaron a llenar de memes en burla hacía Pérez e inclusive algunos usuarios también expresaron su verdadera molestia contra el piloto mexicano por su nuevo corte de pelo.