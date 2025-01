Los memes del partido de River Plate vs México

When te preguntan cuánto duró México vs River Plate https://t.co/6AgTLGIb9s pic.twitter.com/XUm4P5v7Ze

México vs River Plate mejores highlights: pic.twitter.com/hSUgfNVN1a

Messi no es santo de mi devoción, de hecho me cae en la punta de la verga, pero que chingón que se cagó en la puta selección mexicana de televisa y en el América.



No se metió con el país México, se orinó en la puta selección mexicana de televisa. pic.twitter.com/DAncGSPMRw

— Mamonymous (@Mamonymex) January 20, 2025