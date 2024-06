Luka Doncic confiesa que ya sabía desde antes la llegada de Mbappé al Real Madrid

En la rueda de prensa previa al segundo partido de las Finales entre los Boston Celtics y los Dallas Mavericks, la atención se desvió momentáneamente del baloncesto para abordar temas futbolísticos.

Luka Doncic, conocido madridista por su pasado en el Real Madrid, fue consultado sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el club merengue.

El jugador esloveno, entre risas, respondió con una mezcla de certeza y humor: “Yo ya sabía que el francés había firmado por el Real Madrid”. Esta afirmación no solo causó carcajadas entre los presentes, sino que también dejó entrever la confianza y la cercanía de Doncic con el equipo blanco.

Al ser preguntado si había tenido contacto reciente con Mbappé, Doncic aclaró que aún no habían hablado desde el fichaje: “Todavía no, desde que firmó no he tenido la oportunidad”.

Las declaraciones del jugador demuestran su continuo vínculo con el Real Madrid, no solo por su pasión por el club, sino también por las conexiones que mantiene con figuras importantes dentro de la institución.

Para cerrar la conferencia, se le pidió a Doncic que nombrara a su favorito para la próxima Eurocopa, que comenzará el viernes 14. Sin titubear, eligió a su país natal, Eslovenia.

Juego de #NBAFinals en puerta y Luka sabía cosas… Así reaccionó al fichaje de Mbappé con el Real Madrid y hasta dio su favorito para la Euro. pic.twitter.com/6mgZ8UMg6I — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 9, 2024

