A más de 13 años de la lamentable muerte de Antonio de Nigris, el futbolista sigue siendo grabado con cariño por todos los aficionados al deporte. Sin embargo, nuevas revelaciones han salido a la luz respecto a las circunstancias de su fallecimiento, señalando que su muerte se pudo evitar.

En una entrevista con Multimedios, Leticia Guajardo, madre de Antonio de Nigris, hizo sorprendentes declaraciones sobre la transferencia de su hijo al AE Larisa de Grecia. Según Guajardo, se le detectó un problema en el corazón a su hijo, pero este fue ignorado, llevando a consecuencias fatales.

"Mi hijo tenía una enfermedad en el corazón. Mi hijo, desde los ocho años, era campeón nacional de tenis, era campeón de 12 y de 14, siempre fue impresionante en todo y, obviamente, cuando se fue en junio, se hizo un examen y ahí sacó que tenía mil triglicéridos y 800 de colesterol, a los 31 años, obviamente, es una bomba de tiempo”, afirmó con pesar Guajardo.

La madre de Antonio de Nigris reveló que, a pesar del problema cardiovascular que padecía su hijo, recibió el 'alta médica' para poder jugar con el AE Larisa, su último equipo. Esta negligencia en la atención médica es lo que, según Guajardo, llevó a la muerte del futbolista.

"Mi hijo se tomó el examen y me habla el de los seguros y me dice que no pasó, 'pero no es algo de lo que se puede morir, pero sí se debe atender porque, si no, sí se va a morir'. Voy con el cardiólogo y le manda una carta para que jugara y al mes se murió", reveló con dolor Guajardo.

Antonio de Nigris, conocido cariñosamente como 'Tano', tenía una carrera prometedora y dejó un vacío en el mundo del futbol con su repentina partida. Su madre destacó que su hijo estaba en la cúspide de su vida, y su deceso afectó a toda la familia, además de que reveló el nombre del médico que trató a De Nigris.

“Se adelgazó impresionante y todo, pero qué crueldad jugar con eso, él nunca tuvo hijos. El doctor Mario Benavídez, me quitaste a mi hijo. Hay muchas cosas mal en esta vida y me enoja mucho que esto no se diga”, expresó Leticia Guajardo con profunda tristeza y enojo.

