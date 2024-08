Manuel Adorni 'ningunea' a Maradona en el día internacional del zurdo

En el marco del Día Internacional del Zurdo, el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, generó polémica al rendir homenaje a varios deportistas y músicos destacados por su uso de la mano o el pie izquierdo, pero omitió mencionar a Diego Armando Maradona, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Este gesto no pasó desapercibido, provocando una rápida reacción entre los periodistas presentes en Casa Rosada.

Durante la conferencia de prensa diaria, Adorni destacó a figuras como Lionel Messi. Sin embargo, decidió no mencionar al 'Pelusa'.

"Hoy es el Día Internacional del Zurdo, saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Sergio Maravilla Martínez, a Emmanuel Ginóbili y a Guillermo Vilas, también a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García, grandes zurdos que han aportado a la grandeza de la Argentina", expresó el vocero con un tono irónico.

Ante la omisión, los periodistas acreditados en Casa Rosada no tardaron en recordar a Maradona, a lo que Adorni respondió de manera despectiva: "¿Quién? Ah, era zurdo, sí, era zurdo".

HIJA DE MARADONA ESTALLÓ CONTRA MANUEL ADORNI

Este desaire generó la indignación de Dalma Maradona, quien no tardó en responder enérgicamente a las declaraciones de Adorni durante su participación en el programa Ángel Responde (Bondi Live) en YouTube. "Es un paso de comedia que hace que se olvida, horriblemente actuado. Y cuando dicen Maradona, dice: ‘¿Quién?’ Te guste o no te guste, a Argentina la conocen gracias a la persona que crees que no conoces o te haces el boludo diciendo que no lo conoces", expresó Dalma, visiblemente molesta.

La hija del ícono del futbol argentino subrayó que, más allá de las preferencias personales, el legado de su padre es innegable. "Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina, salió campeón con Argentina, es algo a lo que no puedes negar o sí, obviamente haciéndote el boludo haciendo un chiste. No sé a qué va con esto", agregó.

Dalma también lanzó un dardo directo al vocero presidencial, insinuando que su actitud sería muy diferente si su padre estuviera vivo. "Son todos vivos, todos cancheros y todos machos... lo hace ahora, ahora se hace el canchero. No existes Muppet, vos no existes, mi papá sí", concluyó con firmeza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Julián Araujo asegura que le 'emociona' poderse enfrentar a mexicanos en la Premier League