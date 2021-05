La herida sigue abierta luego de que Chelsea eliminara al Real Madrid en las Semifinales de la Champions League.

Y por si fuera poco después de las imágenes de Hazard tras el partido de Vuelta, ahora Marcelo y a su esposa 'les gustó' la clasificación Blue.

El brasileño le dio 'like' en Instagram a una foto de la pareja de Thiago Silva, donde aparecían celebrando la victoria del conjunto londinense.

Pero eso no es todo, pues Clarice Alves, pareja del lateral, también dejó su 'me gusta' en una publicación de Mateo Kovacic, algo que sin duda no le gustará a la afición merengue.

