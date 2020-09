Mariana Echeverría, esposa de Oscar Jiménez fue hospitalizada de emergencia

La esposa de Oscar Jiménez, Mariana Echeverría fue ingresada de emergencia al hospital donde será intervenida por fuertes dolores que resultaron en una apendicitis.

La conductora pidió a sus seguidores oraciones para ella y su bebé para que no se complique la cirugía, pues tiene siete meses de embarazo.

"Estoy a punto de entrar a una pequeña cirugía, mala leche porque tantos años que tengo de vida y no me dio apendicitis, y ahora que estoy embarazada me dio... nada más pido sus oraciones para que todo salga bien, esperemos que no se complique absolutamente nada, préndanme sus veladoras", explicó.

El guardameta de los azulcrema se encuentra a su lado en estos duros momentos para darle ánimos y estar al pendiente de ella, así lo aseguró la propia Mariana.

Cabe recordar que hace unos meses, Mariana Echeverría anunció su matrimonio con el portero de las Águilas del América y los dos esperan con ansias la llegada de su hijo Lucca.

