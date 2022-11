Marion Reimers respondió a las críticas tras pleito con Omar Zerón: "Vayan a terapia"

Marion Reimers, analista de deportes, se pronunció tras haber protagonizado fuerte discusión con su compañero Omar Zerón durante la transmisión de TNT Sports.

Reimers se mostró en desacuerdo con los comentarios de su compañero sobre el delantero del Manchester City Erling Haaland, el debate se salió de control e incluso la comentarista "corrió" a Zerón.

"¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Y tú no te metas (dijo al otro panelista Ricardo Murguía). No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas. Querías beca desde el inicio del programa, por qué mejor no te vas. No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno, Zerón, lo que tú digas es ley", dijo Marion.

Creo que Marion Reimers se enojó con Omar Zerón pic.twitter.com/iUvsUBGt8x — Alejandro Miranda (@AlejandroReal71) November 3, 2022

Después del pleito la periodista recibió varias críticas, en su mayoría por parte de hombres que aprovecharon la lamentable situación para despotricar misoginia, pero fueron mujeres las que le señalaron que la molestia del público se debía a la actitud déspota y prepotente que mostró en el programa, por lo que los ataques no tendrían nada que ver con un problema de género, sino con su manera de manejar la situación.

"Amigos: Si una mujer les despierta su "misoginia más profunda" les aconsejo unas cuantas cositas: - Vayan a terapia - Dejen de escupirlo por ahí, da lástima y lo peor: es peligroso. - La culpa no es de la mujer, es de cómo los educaron. Por ende... - Vuelvan al primer punto", colgó Reimers en Twitter.

Entre los comentarios que inundaron el posteo de la analista de TNT destacaron los siguientes:

"Te escribo con respeto y soy mujer, la burla, el sarcasmo, la prepotencia y la SOBERBIA NO TIENEN GENERO! A menos que el video donde te burlas del comentario de tu compañero y tratas de exhibirlo por algo de una beca sea editado, creo que tu twitt aplica para ti también", compartió la usuaria identificada como Blanca Boyzo.

Si conocen a gente que ofrezca terapia por favor usen este tweet para dar sus recomendaciones. Seguramente a muchos les ayudará. También están @machosahombres @cesargalicia_ @trillonesmx y muchos otros que hablan sobre cómo trabajar su masculinidad. ¡Vamos, Ustedes pueden! pic.twitter.com/tMj8xV94IY — Reimers (@LaReimers) November 4, 2022

"Que no nos meta en la misma canasta a todas! Las críticas hacia ella nada tienen que ver con su género! Harta de que se escude en eso", escribió la cuenta @marcelazamarrip.

"La prepotente y soberbia que debe ir a terapia eres tú. En ningún momento te faltaron al respeto y tú si humillaste y denigraste a tu compañero. El desprecio que te has ganado no es misoginia, es sentido humano en su más pura expresión", comentó @rickmanoff.

