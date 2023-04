Marisol González reveló por qué nunca se casó con el Saúl ‘Canelo’ Álvarez. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la conductora de Televisa reveló que su relación no tenía la estabilidad para funcionar.

De acuerdo con González, ella, al ser mayor, no quería interponerse en la carrera del boxeador que iba en ascenso. Esto los llevó a terminar y regresar en varias ocasiones.

"Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, estaba en mi departamento, tocó y llegó que si me quería casar con él. Guardo recuerdos muy bonitos de él y no era el momento", explicó Marisol González sobre la pedida de matrimonio.

A pesar de haber aceptado el anillo, la conductora reveló que, al no tener una estabilidad en la relación, ella decidió regresar el anillo, y aunque el púgil mexicano no lo aceptó de vuelta, se dio a entender que la relación llegó a su fin tras el suceso.

"Una de las veces que cortábamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca lo aceptó. El anillo que me dio Canelo Álvarez lo debe de tener mi mamá, fue hace mucho tiempo. Conservo el que se debe de conservar, prefiero no opinar porque a mi esposo no le gusta que hable de ello", finalizó la conductora.

