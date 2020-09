Martín Liberman criticó la venta de Fox Sports a Disney

En Sudamerica se confirmó la venta de la cadena Fox Sports a Disney, dueña de la también cadena deportiva ESPN, y desde su confirmación comenzaron los cambios.

Entre los primeros y principales cambios, fue la mudanza de algunos de los más importantes relatores del canal como Mariano Closs y Sebastián Vignolo que trabajarán ahora en ESPN.

Esta situación no ha sido del agrado de Martín Liberman, que se ha caracteizado por expresar su postura sin limitaciones y así lo hzo tanto en reses sociales como en la emisión de su programa de radio en internet.

"No comprendo mucho el ejercicio de comprar para arruinar, aunque es un ejercicio muy impuesto en el mundo entero. Acá, definitivamente hay una estrategia. La compra está perfecta, es un negocio gigantesco. Pero no se trata sólo de la sección deportes del cono sur, dentro de todo lo que se compró, estamos nosotros. En el medio, hay personas", dijo Liberman.

"Yo lo único que digo cuando me manifiesto, y porque no tengo miedo, nunca lo tuve, es que el manejo ha sido muy desprolijo y muy desacertado. A mi nadie me dijo que no soy parte del proyecto, pero yo no puedo estar esperando saber si soy o no soy para decir lo que estoy sintiendo. Y si esto me trae consecuencias, mala suerte. Quieran o no, hace 23 años este paparulo inauguró un canal que se convirtió en el canal más importante de la región", sentenció.

