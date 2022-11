Martino sobre su etapa como jugador: 'No hay alguien que haya corrido menos que yo'

No le fue tan bien. El entrenador de la Selección Mexicana habló sobre su etapa como futbolista, donde señaló que fue un jugador más de técnica que de individual, por lo que no cree que haya otro personaje que haya corrido menos que él en un partido.

“Es muy difícil, esto lo digo siempre, no creo que haya alguien que haya corrido menos que yo. Primero de central y luego de enlace, pero viendo siempre jugar al pie. Mi técnica individual era buena y tuve entrenadores benévolos”, recordó Martino para ESPN.

Asimismo, analizó que hoy en la actualidad es difícil que un futbolista destaque si es que no tiene una buena velocidad, pues hay que correr para desmarcarse y poder mover la pelota sin que el rival la gane de rápido.

“Hoy hay que tener otra participación. Hoy no se puede aceptar que un jugador camine un rato largo en la cancha, es impensado porque se necesita correr para desmarcar, para encontrar los espacios, para decidir pronto. No hubiera tenido ningún problema para decidir con la técnica, pero para encontrar esos espacios, no los hubiera encontrado nunca”, agregó el mandamás del Tricolor.

Al final, confesó que no extraña ser jugador profesional. “Trato por lo menos de no hacer referencia a mí en la época que yo jugaba y no tengo ninguna añoranza de mi época como jugador. Tengo añoranza por la vida que se fue yendo, pero no por el hecho de haber dejado de jugar al futbol y evito porque además de las comparaciones, en los momentos, son terriblemente cambiables.

“Las épicas son diferentes, los tiempos son distintos y entonces a lo mejor alguna que otra vez se me escapa algo que generalmente tendrá que ver con la convivencia, con la forma de vivir y menos desde el juego, porque yo siempre creo que al jugador lo que le interesa es lo que está pasando hoy, no lo que me pasaba a mí 30 años atrás. Cuando me retiré, bajé la persiana. Fácilmente han de ser 20 años que no juego un partido de futbol”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: FMF INTENTÓ CONVENCER A VELA UNA ÚLTIMA VEZ ANTES DE QATAR 2022