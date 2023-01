Martinoli sobre el restaurante de Salt Bae: "Es una mam... No vale la pena"

La Copa del Mundo de Qatar dejó muchas cosas para el recuerdo, tanto dentro como fuera de la cancha, y una de las que quedará marcada en los dos ámbitos es el famoso chef Salt Bae, que tiene uno de sus principales restaurantes en el exótico país de Medio Oriente.

Este inmueble se ha convertido en una parada obligatoria para los turistas de todo el mundo y durante el Mundial era imposible no pasar a degustar un poco de la carne de Salt Bae, aunque no valió la pena para todos.

Christian Martinoli, el narrador de TV Azteca, comentó durante el videoblog de "Los Farsantes" que su visita al restaurante de le hizo una mamada y que, honestamente, no valía tanto la pena.

"El tipo hasta le echa más sal de lo que pensé, en vivo se ve más cabrón la cantidad de sal que le avienta a la carne. Es mamador el tipo, el restaurante es mamador, sinceramente no me parece la gran cosa. La carne es buena, pero lo demás del restaurante no me parece de gran nivel", comentó Martinoli.

"Ni las mesas del lugar, ni la que nos tocó, ni como está acondicionado el lugar es de un sitio mamón, es verdaderamente caro, sinceramente no vale la pena", finalizó el narrador mexicano.

Recordemos que el chef internacional fue sancionado por la FIFA después de la invasión al terreno de juego durante la celebración de Argentina, por lo que no podrá ingresar a los partidos de la Copa del Mundo del 2026.

