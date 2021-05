Matías Almeyda: 'Gente que no se tenía que vacunar, se vacunó y mi papá no'

Matías Almeyda, técnico del San José Earthquakes, perdió a su padre, Don Óscar, hace unos meses víctima de complicaciones por Covid-19; sin embargo, su destino pudo haber sido diferente de haber tenido acceso a la vacuna

El estratega argentino no pudo ocultar su molestia luego de que su progenitor no haya recibido la dosis contra el coronavirus, mientras que otras personas tuvieron mayor acceso a la inmunización debido a las deficiencias del sistema de salud de su país.

“Me dio mucha bronca que mi papá no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar se vacunó… Fue triste y traumática la muerte de mi padre, no lo pude despedir”, declaró Almeyda para Radio Mitre.

El exentrenador de Chivas aseguró que tras la pérdida buscó comprar vacunas para la población de Azul, su ciudad natal, pero no logró concretar la operación.

‘’Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, comentó.

