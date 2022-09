Mauro Icardi acusó de 'tóxica' a Wanda Nara; Ella lo calificó como 'zorro'

La historia de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando de que hablar, pues a pesar de que anunciaron su separación la disputa sigue entre la pareja y esta vez llegó a redes sociales gracias al jugador.

El argentino subió unas historias a Instagram en donde compartió con todos sus seguidores los chats con Wanda Nara en donde la deja ver como una ‘toxica’ y pone en duda su supuesta soltería.

Wanda Nara: ¿Dónde estás vos?

Mauro Icardi: ¿Por?

WN: ¿Contestás? O cuando me preguntes seré igual. ¿Por qué en vez de dormir con el nene te vas por ahí?

MI: Estoy solo, no tengo que darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?

WN: Porque sos mentiroso, de casado y de soltero.

MI: ¡Somos iguales!

WN: No me querés decir ok, peor para vos.

MI: ¡Qué tóxica!

WN: Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme dónde estás, vos sabrás.

Estas conversaciones se dan posteriores a la separación y aunque Wanda no se ha pronunciado al respecto, muchos la han defendido por que consideran que Icardi violó la privacidad de la relación.

