Mauro Icardi: Guendalina Rodríguez, actriz transgénero, reveló intimidad con el jugador

Mauro Icardi no deja de dar de qué hablar más allá del césped. El delantero del Paris Saint-Germain no sale de una polémica para entrar en otra, estando en esta ocasión involucrado en un tema con una chica transgénero.

Guendalina Rodríguez, una actriz transexual, reveló los contactos que ha tenido con el argentino, asegurando que ha tenido citas con él e incluso intimidad; todo en medio de su controversia con Wanda Nara, su 'pareja' y representante.

"A Icardi le gusta la vida loca. Me contactó por una agencia (de chicas de compañía) preguntándome si estaba disponible para cenar. Él me eligió de un catálogo, yo no sabía quién era porque no soy aficionada al futbol", confesó Guendalina en entrevista para el programa argentino 'El Show del espectáculo'.

"Mauro creía que yo era mujer, pero le gusta la perversión y le encantó mi lado B. A Icardi le gustan las chicas trans. Ya hubo un escándalo en 2014 o 2015 con otra trans argentina. Está con Wanda porque tiene miedo porque es su manager. Le mantiene todo, su vida profesional", añadió.

DA VUELO A LA POLÉMICA

Que se hable de él desde el espectáculo parece no molestarle a Mauro, pues desde redes sociales Icardi continúa alimentando la polémica de su relación con Wanda Nara.

Después de que su ‘pareja’ asegurara que su relación había terminado, el argentino compartió una historia desde su cuenta de Instagram dando a entender que todo sigue en pie, que el problema quedó en el pasado y que Wanda había dado marcha atrás en el rompimiento.

"Cuando estás en 'mood' soltera en Instagram, ¡pero a la noche vienes a pedir perdón! ¿En qué quedamos, Wanda Icardi? No me queda claro", se lee en la publicación del jugador en donde se le ve con Wanda.