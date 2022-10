Mauro Icardi: L-Gante contó cómo conoció a Wanda Nara e iniciaron su romance

La expareja del futbolista argentino Mauro Icardi, Wanda Nara, está de nuevo romance con L-Gante, un famoso cantante.

Fue el artista quien develó los detalles sobre cómo conoció a Wanda Nara e iniciaron un coqueteo que terminó en romance.

“Éramos dos personas que no se conocían y se fueron conociendo con el tema. Todo comenzó por menciones sobre la música”, dijo L-Gante en entrevista para el programa Los Ángeles de la mañana.

“Wanda me mencionó y yo le escribí, no me acuerdo qué. Después así, otro tiempo arrancamos conectando otra vez. Luego me la crucé y bueno, después pasó todo”, sumó.

“Somos dos personas separadas, creo que no tienen que aparecer problemas. Déjame que haga historia y te cuento”, concluyó.

