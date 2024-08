Mercedes Roa deja de ser presidenta de Club de Cuervos por comentarios misóginos

La creadora de contenido Mercedes Roa, subió un video a sus redes sociales en el cual confirmaba que no continúa como presidenta de Club de Cuervos en la Kings League Américas y revela que la razón de su salida es debido a los comentarios misóginos y de odio que recibía semana a semana.

“Ya no soy presidenta de Club de Cuervos, hace un tiempo tuvimos una reunión y me dijeron: ‘Los comentarios misóginos y de hate recibes y que recibe el equipo por ti es algo que no esperábamos y que no queremos que por ahí vaya la conversación, por lo tanto, ya que queremos que seas la presidenta de Cuervos’”, declaró Mercedes Roa.

Mercedes señaló que a pesar de los desagradables insultos que recibía, ella nunca pensó en renunciar a la Kings League, pero menciona que los dueños de Club de Cuervos decidieron hacerla a un costado pues no quería que su equipo tuviera esa imagen en redes sociales.

“Yo juego futbol desde chica y llevo cuatro años en redes, esos comentarios los he recibido siempre, pero en la Kings League eso se multiplicó muchísimo el hate, yo entré en una depresión fuertísima y tenía ansiedad, dormía muy poco, hubo semanas en donde lloraba todas las noches y aún así yo no hubiera renunciado”, señaló.

Por último la influencer mexicana señala que jamás tuvo el apoyo de nadie en Club de Cuervos, mucho menos de los dueños del equipo, quienes poco a poco fueron relegándola de cuestiones deportivas y de marketing, hasta el punto en el que decidieron quitarla de la presidencia.

Hasta el momento se desconoce quién será la persona que toma el lugar de Mercedes y sea el nuevo presidente de Club de Cuervo.

