Mercedes Roa denunció que un taxista intentó atropellarla; esto fue lo que narró

La influencer Mercedes Roa, denunció que un conductor de Didi intentó atropellarla. La presidenta del Club de Cuervos FC de la Kings League Americas, compartió en su cuenta de Instagram que pidió un taxi de aplicación, y el chofer, después de ella decidir cambiar su destino, se puso agresivo y al bajar del vehículo trató de atropellarla.

“Pedí un Didi del programa y durante el camino le dije que quería cambiar la dirección y en el camino me di cuenta que iba a dar vuelta donde no era, le dije que no cambió la dirección y era derecho, y me dijo super grosero: 'tu eres la que no la cambiaste, chécala'. Reviso y sí la tenía cambiada, le dije que tenía que cambiarla en Waze, se mega exaltó, le dije que yo le daba indicaciones, y me dijo que no, que me dejaba ahí.

“De tan grosero que me enciendo y le dije que pagara su internet, lo peor que pude haber hecho, se dio la vuelta, dio el volantazo, y dije si no me salgo me va a hacer algo, me salí y le dejó la puerta abierta, y me empezó a decir un montón de cosas”, dijo la creadora de contenido, quien agregó que:

“No me di cuenta que había una señora que se estaba asomando y escuché que me gritaron ¡Cuidado! Y se oyó el enfrenón del coche y si la señora no grita, me atropella”.

Incluso, Mercedes, quien compartió en sus redes sociales los datos del conductor y pidió a las aplicaciones de taxis que pongan más atención en la gente que contratan.

“Siento mucha impotencia, qué cree que puede venir alguien a dejarme de groserías y me puede agredir. No es normal que una persona reaccione así”.

