Messi: DJ que supuestamente contagio a la Pulga denunció que ha recibido amenazas

El PSG reportó a cuatro jugadores contagiados con Covid-19 tras las celebraciones de fin de año entre los que se encuentra Lionel Messi.

El atacante permanecerá en Argentina hasta que cumpla con la cuarentena; sin embargo, los seguidores de la Pulga han señalado al DJ Fer Palacios como el responsable de haber contagiado al jugador.

El propio Fer Palacio ha revelado que incluso ha recibido amenazas de muerte y ha sido llamado asesino en redes sociales por las acusasines en su contra.

LA ACLARACIÓN DE FER PALACIO POR EL POSITIVO DE MESSI El DJ recibió muchas críticas por el contagio de Leo, es tendencia y mostró su PCR negativo en redes. pic.twitter.com/mq3kUNt2mI — TyC Sports (@TyCSports) January 2, 2022

"Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes y soy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de covid y lo relacionan con que yo lo contagié, me han llegado a poner asesino.

"Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso", compartió Palacio en su cuenta de Instagram.

El DJ se encontraba con Messi en una fiesta de Navidad en donde se especula que se pudo haber contagiado el argentino.

