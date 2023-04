Messi sorprendió a fanático que esperó afuera de su casa por 10 horas

Hay fanáticos que lo dejan todo por sus ídolos y, quienes no lo crean, pregúntenle a Juan Polcán, un seguidor de Lionel Messi que estuvo más de 10 horas a las afueras del domicilio del argentino a la espera de poder conocerlo.

En entrevista con Infobae, Polcán dio a conocer todos los detalles de su travesía, la cual tuvo un final feliz gracias al gran detalle del futbolista del Paris Saint Germain.

"Busqué en internet la dirección de su casa, pero literalmente no hay ni rastro. Un peluquero me dijo más o menos donde estaba. Cuando llegué a las ocho de la mañana, me llevó como 45 minutos encontrarla.

"Me senté a esperar a las nueve de la mañana cuando vi que iba a entrenar, cuando volvió a la una de la tarde ni siquiera pude acercarme, pero estoy seguro de que me vio", contó.

Polcán añadió al relato que Antonela Rocuzzo, esposa de Messi, habló con él durante un momento, aunque no pudo ver al argentino. Finalmente, y cuando parecía que el objetivo no se lograría, la pareja salió de la casa y lo invitó a pasar, provocando un momento inolvidable para el seguidor.

"Esperé hasta las 15:30. Antonela salió de casa, bajó la ventanilla del coche, me habló con buena intención y dijo que iba a recoger a sus hijos. A las tres horas apareció él, pero no me dio la oportunidad de conocernos.

"Fue un momento increíble. Le dije a Messi lo que lo amaba, nos tomamos unas fotografías, me firmó la camiseta del club de futbol sala en el que juego, me dio un abrazo y me firmó un autógrafo en el brazo", explicó.

