Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones, presente en el Barcelona vs Real Madrid

La icónica banda Rolling Stones fue el centro de atención previo al inicio de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid, pues asistieron al palco del Estadio Lluís Companys. Los veteranos músicos disfrutaron de la previa del primer Clásico de la temporada 2023-24 mientras sonaba su famoso tema 'Start Me Up' a través de los altavoces.

La alianza entre el FC Barcelona y su principal patrocinador, Spotify, ha dado un sorprendente fruto pues además de la presencia de Mick Jagger y Ronnie Wood, el logotipo de los Rolling Stones, la emblemática boca con la lengua fuera, adorna la camiseta azulgrana en el partido contra el Real Madrid.

Minutos antes del encuentro, la megafonía del estadio del Barça hizo sonar el inolvidable tema 'Start Me Up' de los Rolling Stones, lo que desató la euforia en la afición y contagió el espíritu festivo de los músicos, quienes no dudaron en cantar y bailar en respuesta al ambiente festivo del partido.

El vicepresidente de marketing del FC Barcelona, Juli Guiu, dejó abierta esta posibilidad en una entrevista reciente, destacando que la decisión de su asistencia se tomará días antes del evento debido a la agenda de estas "superestrellas".

Así, luego de los esfuerzos tanto de los Rolling Stones como del Barcelona, Mick Jagger y Ronnie Wood asistieron a uno de los partidos más esperados del futbol mundial.

