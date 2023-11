Micky Huidobro, parte del comité organizador del Mundial de ping pong 2023

La música y Pumas son parte de la vida de Micky Huidobro, vocalista y bajista de Molotov, pero el ping pong es otra de sus pasiones. Y ahora es pieza fundamental para que dicho deporte esté más cerca de la gente, pues él es parte de los organizadores del Mundial 2023, del que México será sede los próximos 4, 5 y 6 de enero en el Frontón México.

“Está loco. El ping pong llegó a nosotros y yo he estado yendo a jugar cada año desde el 2016 a Londres al Mundial, pero con la pandemia se acabó y lo hicieron a puerta cerrada. En 2021 trataron de rescatarlo unos chinos y no fue tan bueno el evento; en el 2022 me contacta el campeón del mundo, Alexander Flemming para decirme que andaban buscando con quién asociarse para hacer una federación a nivel internacional y hacer el Mundial de ping pong, y venimos cacaraqueando ese huevo desde 2022", expresó.

“En México no es un deporte muy popular, pero más bien creo que la gente no lo conoce en su máxima expresión, que es un evento con jugadores de alto nivel que son impresionantes, y se pone muy interesante cuando se ponen otro tipo de factores que estamos viendo para darle otro giro al deporte, que el ambiente lo ponga la gente. Es un espectáculo de luces, de audio, de sonido, es un Mundial y tiene que lucir como algo espectacular”, dijo a RÉCORD.

Pero además de organizador, el músico mexicano es jugador de ping pong y competirá en el próximo Mundial, donde participarán 25 países y el premio es una bolsa de 36 mil 600 dólares, por lo que invitó a la gente a presenciar el evento.

“Claro (él va a jugar), como yo lo pago, yo juego (dijo entre risas). He estado participando en Mundiales, tengo mi nivel, pero no he tenido muy buena suerte. Nunca he estado en una Final, que son en total 64 jugadores, pero he estado en los Cuartos de Final en Londres y el nivel es muy elevado.

“La invitación al Mundial, toda la gente, por favor cáigale, denle una oportunidad al ping pong, créanme, yo he visto Mundiales de futbol, tenis, y por el precio y lo que implica vale la pena ir a echarle un ojo, ir a echarle porras a los jugadores mexicanos y a todos. Ustedes ponen el ambiente y yo los pongo locos”, expresó.

