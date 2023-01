Mike Tyson: Mujer presenta demanda acusando al boxeador de presunta violación

Una mujer presentó una demanda acusando al ex campeón de boxeo de peso pesado Mike Tyson de violarla en algún momento a principios de la década de 1990 después de conocerlo en un club nocturno en Albany, Nueva York.

La mujer, que está demandando por 5 millones de dólares, dijo que Tyson la violó en una limusina y que ha sufrido "lesiones físicas, psicológicas y emocionales" en los años transcurridos desde entonces.

La declaración jurada de la mujer no proporciona una fecha para el ataque, sino que solo dice que ocurrió a principios de la década de 1990, casi al mismo tiempo que la concursante del concurso de belleza Desiree Washington dijo que Tyson la violó en Indianápolis. Tyson fue condenado por violar a Washington el 10 de febrero de 1992 y cumplió tres años de prisión.

La acción legal en Nueva York fue presentada bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos del estado, que otorga a las víctimas de agresión sexual una ventana de un año para presentar demandas por agresiones que ocurrieron hace años o incluso décadas.

La mujer dijo en su declaración jurada que se subió a la limusina de Tyson y el boxeador inmediatamente comenzó a tocarla y tratar de besarla: "Le dije que no varias veces y le pedí que se detuviera, pero él continuó atacándome", dijo la mujer. "Luego me quitó los pantalones y me violó violentamente".

La demanda fue reportada por primera vez por el Times Union de Albany. La mujer está tratando de mantener su anonimato porque, dijo, la publicación de su nombre "ciertamente representaría un riesgo para mí de más daño mental, acoso, ridículo o vergüenza personal".

El abogado de la mujer, Darren Seilback, dijo en una presentación separada que su oficina no simplemente tomó la palabra de la mujer, sino que investigó sus acusaciones y determinó que son "altamente creíbles". Seilback dijo el martes que no podía hacer más comentarios sobre el caso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GERARD PIQUÉ PUBLICÓ PRIMERA FOTO OFICIAL CON CLARA CHÍA TRAS POLÉMICA SEPARACIÓN DE SHAKIRA