Miller Bolaños rechazó salir al protocolo con un niño: "Si no es mi hijo no salgo con nadie más"

El ahora futbolista del Emelec de la Liga del Ecuador y exjugador de los Xolos de Tijuana, Miller Bolaños, protagonizó un momento bastante incómodo en la previa al encuentro entre el equipo del Bombillo el Guayaquil City.

Al parece Bolaños tiene la costumbre de salir con sus hijos a los protocolos previos a que comiencen los juegos, pero esta vez no pudo ser posible y Bolaños tuvo una mala reacción con el niño que lo acompañaría al terreno de juego, despreciándolo y asegurando que "No, yo no voy a salir con nadie. Si no salgo con mi hijo, no voy a salir con nadie más".

Muy mal la actitud de Miller Bolaños al no saltar a la cancha junto al niño #MillerBolaños #explosionazul2023 #Emelec @CSEmelec

Actitudes d este tipo deben ser rechazadas por todos pic.twitter.com/S6lfs4Mmn0 — Jorge Rodriguez (@jorge_rf93) February 13, 2023

Al saberse la situación, los fanáticos del Ballet Azul no dudaron en tirarle con todo al delantero ecuatoriano, tachándolo de soberbio, poco profesional, agrandado, entre otras cosas. Una foto posterior muestra que al final Bolaños terminó saliendo con el niño y todo quedó en una bronca de pasillo.

Emelec enfrentará la primera jornada de la Liga Ecuatoriana el próximo 26 de febrero cuando arranque de locales ante el Libertad Fútbol Club, Bolaños salió de Tijuana en 2020 para jugar en China, antes de llegar a los Azules en su país natal.

