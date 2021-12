Mohamed Salah: Protagoniza anuncio de Pepsi al estilo Forrest Gump

La sensación del Liverpool, Mohamed Salah, es el protagonista de un nuevo comercial de Pepsi. El alucinante video abarca las distintas etapas de la vida del futbolista al estilo de la película Forrest Gump.

El video resalta las habilidades que posee el delantero de Los Reds, al mostrar su crecimiento miestras recorre diferentes lugares del mundo en los que el futbolista ha jugado, incluso se convierte en personaje de videojuego para terminar en las calles de Liverpool.

Cuando el futbolista se mete al mundo del Play Station 1 como un Pepsi-Man, recoge los galardones individuales y trofeos que ha logrado a lo largo de su carrera, entre ellos la famosa orejona de la Champions League.

Excelente comercial de Pepsi con Mohamed Salah como protagonista, que les parece? pic.twitter.com/o15tELRezz — Cono Fagundez (@ConoFagundez) December 3, 2021

Satisfaction (I Can't Get No) de los Rolling Stones es el tema que acompaña la joya de anuncio que homenajea al nacido en Basioun, Egipto.

