Moisés Muñoz: Reveló porqué le va a las Águilas del América

Moisés Muñoz, exarquero de las Águilas del América, explicó cómo fue que desde niño nació la pasión por el equipo azulcrema, con el cual pudo participar en su carrera como profesional.

Muñoz compartió con Enrique Burak y su hija Tanya, en su canal de Youtube 'B de Burak', que no tiene tantos recuerdos iniciales sobre cómo nació el encanto, pero si que fue a los 4 años.

"Mis papás me decían que yo quería que me compraran una playera del América y del América, eso no lo recuerdo en mi memoria. Desde que yo tengo uso de razón, si me acuerdo que yo siempre tuve el gusto por el equipo del América, pese a que mi papá es aficionado del León y mi mamá, en esos tiempos, no tenía un favorito".

De hecho, el exarquero americanista aseguró que su máximo ídolo es Hugo Sánchez en el futbol y que se le hacía un sueño verlo en el América.

"Desde que tengo uso de memoria ahí si empecé a seguri al América por Hugo Sánchez, que es mi máximo ídolo en el futbol, entonces imagínate mi máximo ídolo con la camiseta del América, ahí quedó más arraigado", sentenció el arquero Moisés Muñoz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHIVAS VS PUEBLA: NIÑO DEL PROTOCOLO DE LA LIGA MX SE HACE VIRAL TRAS ESPANTARSE