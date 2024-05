Neymar envía ayuda humanitaria a víctimas de inundaciones en Brasil

El futbolista Neymar, jugador del Al-Hilal, ha mostrado su solidaridad con las víctimas de las inundaciones en Brasil, especialmente en el sur del país, mediante el envío de ayuda humanitaria a través de sus aviones privados. La acción del jugador busca no solo brindar apoyo material, sino también incentivar a más personas a contribuir con donaciones para aquellos afectados por las recientes inundaciones.

El jugador, de 32 años, ha compartido en redes sociales su compromiso con esta causa, destacando que su intención no es buscar reconocimiento público, sino motivar a otros a ayudar de manera desinteresada. Neymar expresó en su perfil de X, ante Twitter, que prefiere no publicar todas sus acciones solidarias, ya que considera que la verdadera ayuda proviene del corazón y no de compromisos superficiales.

En las imágenes compartidas por Neymar se puede apreciar un hangar con sus aviones cargados de ayuda humanitaria, incluyendo agua y alimentos, destinados a la región de Rio Grande do Sul, una de las más afectadas por las intensas lluvias y desbordamientos de ríos. El futbolista agradeció el trabajo de los pilotos que colaboraron en el traslado de estos recursos hacia las zonas damnificadas.

Neymar, quien se encuentra recuperándose de una lesión en la rodilla en Arabia Saudita, destacó la importancia de ayudar en momentos difíciles como estos, independientemente de la situación económica de cada persona. Asimismo, mencionó que está en constante oración por la pronta recuperación y normalización de la situación en Brasil.

Las autoridades brasileñas han reportado al menos 90 fallecidos, 132 desaparecidos y cerca de 1.4 millones de afectados por las lluvias torrenciales en Rio Grande do Sul, lo que ha generado una crisis humanitaria en la región. Además, otras áreas como Santa Catarina también han sufrido consecuencias graves debido a las condiciones climáticas adversas.

Las acciones solidarias como la de Neymar son fundamentales en situaciones de emergencia como estas, donde la colaboración y el apoyo mutuo son clave para superar las dificultades y brindar esperanza a quienes más lo necesitan.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AURÉLIEN TCHOUAMENI, EN DUDA PARA LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE ANTE BORUSSIA DORTMUND