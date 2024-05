Joselu manda mensaje a México luego de llevar al Real Madrid a la Final de Champions League

El Real Madrid de nueva cuenta nos regaló otra noche mágica de Champions League en el Santiago Bernabéu y luego de conseguir la remontada, el autor del doblete que llevó al equipo a la Final, Joselu, mandó un mensaje a México y agradeció por el apoyo que recibe de nuestro país.

En entrevista post partido para TNT Sports, el delantero español del Real Madrid fue informado que lo estaban viendo desde México y el ‘14’ merengue aprovechó para mandar un saludo a nuestro país y agradecer por el apoyo, además de señalar que ha estado varias veces en tierras aztecas.

“Sobre todo agradecer (por el apoyo), me encanta México, he ido varias veces con mi familia, he estado en varios sitios, playa playa, simplemente que nos animen en la Final y que vayan con el Real Madrid”, mencionó Joselu.

¡Joselu México! El recadito del héroe del Real Madrid a la afición mexicana. #TNTSportsMex pic.twitter.com/wD8iu6Lsxy — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 9, 2024

Estas palabras de parte del delantero español hacia nuestro país causaron bastante revuelo y felicidad en los aficionados mexicanos madridistas que inclusive lo han llegado a comparar con Javier Hernández debido al dorsal 14 que porta el delantero del Madrid.