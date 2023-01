Nico Tagliafico confesó que un jugador de Polonia de pidió no atacar más

Hace un par de semana que terminó la Copa del Mundo de Qatar 2022, misma que ganó la Selección Nacional de Argentina en tanda de penales ante la Francia de Kylian Mbappé, 19 días después Nico Tagliafico confesó algo que ocurrió en el encuentro ante Polonia.

En el duelo ante los polacos, mismo que cerró la actividad del Grupo C, el lateral argentino confesó que durante el encuentro un jugador rival le pidio que ya no atacaran más, esto para evitar que Polonia quedará eliminado y que México no consiguiera avanzar a la fase de Octavos de Final.

"Los polacos no querían jugar luego del primer gol. Después hacemos el segundo y yo recuerdo que era por el 60′, en un momento uno me dijo como pudo en español “no ataquen más, basta, por favor no ataquen más"… Menos mal que no hice el gol en el complemento. Yo creo que si hacía ese gol, Polonia quedaba afuera y cambiaba todo porque después México jugaba con Francia, México sacaba a Francia y se armaba todo un quilombo y no salíamos campeones", confesó Tagliafico en una transmisión de Twitch.

Al final el encuentro terminó 2-0 en favor de los sudamericano, el marcador en ese encuentro y el 2-1 entre México y Arabia Saudita le permitió a los polacos avanzar a los Octavos de Final para enfrentar a Francia, donde quedaron eliminados.

