Nicole Chávez fue 'seducida' por Michael B. Jordan en la premier de Creed III

La hija de la leyenda del boxeo mundial, Nicole Chávez, estuvo presente en la premier de la película Creed III, la cual se celebró en México y contó con los actores principales de la nueva entrega, inlcuido el protagonista Michael B. Jordan.

Durante la premier de la nueva entrega de la franquicia, fue invitado Julio César Chávez, quien fue acompañado de su esposa e hija, y quienes disfrutaron de la convivencia con los actores principales de Creed.

Nicole Chávez no desaprovechó el momento y narró cómo fue su experiencia con el actor, Michael B. Jordan, y confesó que el estadounidense le pidió su número de celular.

"Me quiero morir. Ósea, se despide de mí, me abraza, me dice que soy bonita, que la próxima vez que venga deberíamos de salir de fiesta, tomarnos un trago. Me pidió mi teléfono y que le hablo a la asistente de mi papá y le digo: ‘Dale tu número’, y el pobre anota su número en el teléfono de la asistente de mi papá", reveló Chávez.

Nicole Chávez más tarde compartió el mensaje que le mando al protagonista de Creed desde sus redes sociales. ““Hola, soy Nicole, la hija de Julio, esta noche fue una gran reunión. Déjanos saber cuándo regresas y te llevaremos a los mejores lugares de aquí, que tengas una gran noche”.

