Nikkole Teja 'explota' contra seguidor que pide más contenido: 'Vete a la mie..'

Nikkole Teja se ha vuelto viral en las últimas semanas tras anunciar que por fin haría caso a sus seguidores y abriría su OnlyFans. Ahora la exfutbolista decidió compartir en sus redes sociales, algunos comentarios sobre su contenido, ‘explotando’ en contra de uno de sus seguidores.

La exjugadora del Necaxa, ‘exhibió’ a uno de sus seguidores quien le pedía aún más contenido y más explícito. Ante esto, ella aseguró que su contenido no es pornográfico y pidió al resto de sus seguidores no hacer estos comentarios

“Me importa una mier… lo que quieras. Esta es mi página y en la descripción dice ‘fotos artísticas’, no desnudos ni porno, así que vete a la mierda por pensar que puedes pagar 300 pesos y poseerme”, respondió al seguidor.

Así mismo a través de sus redes sociales, Teja decidió exponer las constates críticas que recibe y recibía cuando jugaba futbol. La exfutbolista aseguró que no aceptará faltas de respeto como la expuesta anteriormente.

“No toleraré ninguna falta de respeto. ¿No te gusto? No mires mis cosas. ¿No te gustan las cosas que publico? No me sigas. Y no, no es porque ahora tenga OnlyFans. Estas cosas siempre pasaron. Publicaba una historia de mi cena y recibía comentarios: ‘por eso tu equipo perdía, porque estás gorda’. Publicaba haciendo ejercicio y me decían que necesito entrenar en el campo de juego. Publicaba entrenando en el campo de juego y me decían que me dedicara al modelaje”, finalizó.

