OnlyFans: Aimèe Álvarez pidió ayuda para ver a la Selección Mexicana en Qatar

Aimèe Álvarez, mejor conocida como Mackiie en Only Fans, pidió a sus seguidores de Instagram que la hicieran llegar a Qatar 2022 para ver el enfrentamiento de la Selección Mexicana y Arabia Saudita.

La joven saltó a la fama luego de que se diara a concer que había sido una de las invitadas a la polémica fiesta de Tri previo al Mundial de Rusia 2018.

La modelo pidió a sus seguidores le depositaran para completar su vuelo a rumbo a la Copa del Mundo e incluso dio los datos de su tarjeta para que le comenzaran a llegar las transferencias.

"Saben que yo no me ando con juegos, lo digo muy neta, me ayudan a comprar mi vuelo y me voy a Qatar, ustedes ayúdenme y yo me largo a apoyar a nuestra hermosa selección”, dijo la joven en una de sus historias.

