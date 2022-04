Óscar Valdez dio clases de box a Residente

El campeón mundial en dos divisiones, Óscar Valdez (30-0, 23 KO’s) le enseñó algunos de sus secretos en el gimnasio a René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente.

"Él quería brincar la cuerda, cosa que si no lo has hecho nunca en tu vida se te va a complicar un poco. Ahí le estaba dando unos tips de cómo brincar la cuerda, de cómo es el calentamiento de todos los días en el gimnasio porque se quería aventar una preparación diaria con Eddy Reynoso, entonces le dije ‘lo primero tenemos que calentar con la cuerda, son unos 15 minutos’, entonces ahí estaba explicándole un poquito cómo se maneja la cuerda para calentar, luego ya viene lo más difícil. Él ya estaba un poquito cansado y un poquito agitado porque no es fácil si no lo has hecho toda tu vida.

"Ahí fue donde inició, yo tenía que regresar a mi entrenamiento y estábamos entrenando relativamente juntos porque mientras él estaba con Eddy trabajando las manoplas y el costal yo estaba haciendo mi preparación física. Fue una bonita experiencia”, platicó Valdez en entrevista con RÉCORD.

El campeón mundial Ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien disputará el combate más importante de su carrera en la batalla de unificación ante Shakur Stevenson (17-0, 9 KO’s), monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el 30 de abril en la MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas; aseguró que nunca imaginó conocer al cantautor puertorriqueño.

"Desde niño siempre fui fan de Residente Calle 13, ¿quién no en esa época? La verdad que nunca pasó por mi cabeza conocer ese tipo de personajes, de íconos mundiales. Es bonito escuchar que ellos aprecien el trabajo que un boxeador hace en el ring y en el gimnasio.

"Residente es un liricista de lo mejor, no nada más canta sino que es una persona muy inteligente, la forma en cómo se expresa, cómo se comunica con la gente, los mensajes que él tira en sus canciones, pues no cualquiera. Hoy en día siento que en la música hay muchas letras que no tiene sentido y la letra que tiene Residente tiene muchos mensajes muy bonitos”, mencionó Valdez, quien destaca como sus canciones favoritas del boricua 'Atrévete-te-te' y 'El caballero de los espejos'.

