Paco Ramírez confiesa que cachetada a Scoponi afectó mucho su carrera: 'Me arrepiento'

Paco Ramírez se vio envuelto en polémica después de dar una cachetada a Norberto Scoponi en un partido de la Liga de Expansión entre Celaya y Atlético Morelia.

El técnico mexicano perdió los estribos tras una acalorado encuentro en el que ambos se hicieron de palabras y, finalmente, agredió al entonces auxiliar del conjunto michoacano. Además, en conferencia de prensa volvió a robarse los reflectores por decir que estaba harto de convivir con argentinos en el futbol mexicano.

Este incidente provocó que Ramírez fuera suspendido por diez partidos y recibió una fuerte sanción económica, lo que, confiesa, afectó mucho su carrera, tanto deportiva como financieramente. Asimismo, dijo estar arrepentido de haber actuado de esa manera.

"No tiene importancia el tema, fue un momento de calentura y nada más, no tiene nada relevante, fue un momento de euforia que no fue bien controlado de mi parte, del cual me arrepiento, porque me ha costado mucho, ha tenido un alto costo para mí. Primero que nada la suspensión y el castigo económico que cubrí yo", dijo en entrevista para AS México.

Sin embargo, Paco Ramírez, asegura que no existió ningún tipo de provocación por parte de Scoponi y dijo que su reacción fue producto de la "frustración" por el resultado del partido.

"No para nada, fue un momento de frustración por el resultado, uno que me conoce sabe cómo siempre me he comportado", agregó.

Algunas semanas después, Ramírez fue cesado del Celaya por la baja del rendimiento del equipo, lo que, según él, se debió en gran parte a su ausencia en el banquillo a raíz de la suspensión.

"Sí, por supuesto, que no estuviera en el banco, por supuesto que el rendimiento es diferente del futbolista, al no tener a su cabecilla, a quien toma decisiones en los momentos puntuales, eso también tuvo un costo", explicó.

