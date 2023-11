Paola Rojas y el inesperado mensaje para Zague tras cinco años de su divorcio

Como dice el dicho, ya lo pasado… pisado, y así ve Paola Rojas todo el caso polémico que terminó en su divorcio con Luis Roberto Alves 'Zague', donde ya se cumplieron 5 años de su separación y la conductora ha revelado que ya sanó y lo perdonó.

Con motivo al Día de Acción de Gracias, el programa Netas Divinas tuvo una emisión especial donde las participantes agradecieron a sus exparejas algo que haya quedado en ellas, y Paola Rojas no dudó en agradecerle a Zague por sus hijos, y recuerda su matrimonio con gran cariño.

"A mi exmarido, por supuesto que le agradezco a mis dos hijos, (Leonardo y Paulo), pero no solamente eso. Le agradezco que sea tan buen papá, tan presente, tan amoroso, la verdad es que es un tipazo y yo se lo agradezco. Que podamos tener buena relación hoy, solamente desde el respeto, sino desde el cariño genuino, también es algo que agradezco", expresó la periodista.

En ese mismo sentido, Paola Rojas recordó lo difícil que fue vivir el tema polémico, pues un video de Zague se hizo viral a días del Mundial de Rusia 2018, donde se hablaba de una infidelidad de él a ella, y que terminó con su matrimonio, pero para Paola Rojas, eso no hace que recuerde su relación como fracaso.

"Yo le tengo mucho cariño, vivimos obviamente un proceso complicado, no fue fácil, en realidad, lo más difícil para mí fue el tema público, por todo lo que representó, pero él y yo vivimos años muy hermosos.

"Yo me casé muy enamorada, yo disfruté mucho ese matrimonio, esos dos hijos, que son una maravilla. Además, es un papá cercano, atento, responsable. Ya sané, ya lo perdoné, me perdoné, estamos en otro momento y le tengo cariño, agradecimiento y admiración y no recuerdo esos años como un fracaso".

