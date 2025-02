Pareja festeja su boda durante el Chivas vs Querétaro en el estadio

No todo fue enojo y frustración en el Estadio Akron durante el encuentro entre Chivas y Querétaro. Una pareja decidió pasar el día de su boda en el duelo de la Jornada 5 del Clausura 2025, lo que generó diversas reacciones en el recinto y en redes.

La propia cuenta de Chivas compartió el video donde la pareja camina por el estadio vestidos acorde al festejo, una boda, mientras la afición grababa y disfrutaba del momento. Incluso algunos aprovecharon para felicitarlos.

No obstante, el momento no será recordado como el más grato, debido a que el Rebaño Sagrado no consiguió llevarse los tres puntos al empatar 1-1 ante Querétaro, en un duelo donde tuvieron las opciones para ganar.

Chivas suma una sola victoria en lo que va del Clausura 2025, precisamente en la Jornada 1 frente a Santos Laguna en el Estadio Akron. Ahora, el conjunto Rojiblanco iniciará su camino en la Concacaf Champions Cup contra Cibao.

