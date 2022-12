Paty Cantú será la invitada especial del programa 'Los Maestros en La Jugada'

Paty Cantú será la invitada especial en 'Los Maestros en La Jugada', programa de TUDN en el que analizan a la Selección Mexicana y los juegos del Mundial de Qatar 2022.

La cantante, actriz y compositora mexicana estará en la mesa de análisis. Hace días dio su opinión sobre el juego de Argentina: "Dos cosas que no se hacen: dejarle a Messi el balón abierto a 20 segs cerca del área chica. Spoiler. Va a meter gol. Si tuviste suerte de parar un gol, despejas de INMEDIATO, no sacas pasando dentro del área. Spoiler: Te lo van a quitar. Y van a meter gol", escribió en Twitter.

El programa en el que estará saldrá mañana 7 de diciembre, comenzará alas 21:00 horas en TUDN y la repetición comenzará el jueves 8 de diciembre a las 00:00 horas en el Canal 5.

¡Cáiganle mañana a #LaJugadaCelebra porque @PatyCantu estará IN DA HOUSE! El análisis de #TUMundial será TOP Por @MiCanal5 a las 10pm pic.twitter.com/okGJDnWebQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 7, 2022

En la mesa de análisis estarán Jose Manuel de la Torre, Ricardo Peláez, Jaime Lozano, Mauro Camoranesi y Ricardo La Vople.

Paty Cantú ha sacado varios sencillos este año, como 'Mi Película', 'Guadalajara', 'Bailo Sola' y 'Qué Pasaría'. Incluso, hizo un cover de la canción 'All I Want For Christmas Is You'.

