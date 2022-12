Periodista argentino se lanza contra México: 'Sueñan con jugar como nosotros'

Se lanzan contra México. Una vez más, a México llegó un ataque de un periodista con código postal desde Argentina, donde Alejandro Fantino señaló que los nuestros quisiera tener un nivel como el de la Albiceleste, pues expresa que los mexicanos son inferiores a los sudamericanos.

“Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al futbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden, así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder”, dijo el comunicador en su programa Multiverso Fantino.

Y luego me cuestionan que por qué hablo de su soberbia y mamonería. Complejo de superioridad que creen que todos quieren ser como ellos.

¿Algún mexicano que diga que jugamos como ellos? NADIE

Este acomplejado nos dice acomplejados.

Por mamones como éste se desea lo que se desea. pic.twitter.com/UqmZvY6x6l — #LosJudasDeArizpe (@ArizpeMiguelZ) December 13, 2022

Finalmente, Alejandro Fantino, que seguido se lanza en contra de la Selección Mexicana o la Liga MX, señaló que el estilo de juego de Argentina se debe a sus raíces europeas, cosa que no tienen los de nuestro país.

“No van a poder porque somos Argentina, jugamos al futbol así, nacimos así. Se comunican un montón de cuestiones: jugamos así porque tenemos raíces europeas”, agregó el comunicador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BENJAMÍN MORA: 'LAS CONCLUSIONES SON POSITIVAS, ESTAMOS EN ADAPTACIÓN'