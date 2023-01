Piojo Herrera recordó bronca con Martinoli y advierte: 'No hay buena química, nunca la habrá'

No es de su interés. Miguel Herrera, extécnico del Tri, aprovechó su 'candidatura' extraoficial por el puesto de la Selección Mexicana para recordar que fue quitado del banquillo Tricolor por sus diferencias con Martinoli, y no por su desempeño con México entre 2013 y 2015.

En entrevista con TUDN, el timonel explicó que busca una revancha con el combinado azteca y ocupó el espacio para manifestar que tras la polémica con el comunicador no busca una solución.

"Me peleé con una persona, me peleé con Martinoli, no hay buena química, no la habrá nunca, (pero) nunca me peleé con un medio.

"Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso, hoy pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la selección, porque no tengo trabajo, sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó. Hay una revancha natural, no me fui por resultados, dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo", sentenció.

